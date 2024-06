Russell Crowe e quel messaggio a sorpresa ai Ricchi e Poveri: "Scusate..."

Russell Crowe ha annunciato sui social network le tappe del suo tour italiano con la sua band, The Gentlemen Barbers. Il Gladiatore, oltre ad essere un attore da Premio Oscar, è anche un bravo musicista. E lo ha dimostrato al Festival di Sanremo 2024, dove è stato tra gli ospiti internazionali di Amadeus. In un video diffuso sul web Crowe, durante la promozione della sua tournéé, ha iniziato a cantare ad un certo punto Sarà perché ti amo, celebre canzone dei Ricchi e Poveri. "Con affetto e scuse ai Ricchi e Poveri", ha scritto nella caption. Da sempre Russell prova grande ammirazione per il duo italiano, che ha avuto modo di incontrare proprio nella città dei fiori lo scorso febbraio.