Ilary Blasi, il rientro in tv è clamoroso tra gaffe, fuorionda e frecciatine

Torna in tv Ilary Blasi con Battiti Live, registrato ieri in Puglia. Con lei Alvin. Vestita di nero con stivali oro e collana importante, capelli bagnati e tirati indietro, Ilary Blasi in poco tempo è diventata virale sui social. Il motivo? Oltre ad aver condotto la serata e ad aver presentato i cantanti, Ilary è stata protagonista con uno show nello show. Ha tirato frecciatine all'amico Alvin ("la fregatura", lo ha chiamato), ha scherzato con Irama ("mi hanno scritto quello che devo dire, non so cosa voglia dire") ed è stata protagonista anche di un fuori onda.