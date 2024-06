Linea Verde Illumina, domani la terza puntata su Rai Uno alla scoperta di Napoli

Il mare, il vulcano e una città dalle mille contraddizioni: il viaggio di Linea Verde Illumina questa settimana (puntata in onda sabato 22 giungo alle ore 11:25 su Rai Uno) fa tappa in Campania, in particolare nell’area di Napoli, cuore pulsante del Mediterraneo. Grandi campioni, alla scoperta di luoghi e scenari diversi tra loro, raccontano il movimento come fonte di benessere fisico e mentale, e l’importanza delle discipline sportive per lo sviluppo di una società sana. Le telecamere di Linea Verde Illumina mostrano, tra gli altri, il progetto Illumina Caivano . In una realtà particolarmente complessa, teatro di gravi fatti di cronaca, è stato riaperto e riqualificato dopo anni un centro sportivo, ora intitolato a Pino Daniele , dove è possibile praticare 44 discipline sportive, dal nuoto allo skate, dall’atletica all’arrampicata. Uno spazio fondamentale restituito ai cittadini.

Linea Verde Illumina, a Napoli con i campioni

Il viaggio parte dal mare di Napoli, a bordo di una barca a vela utilizzata per avvicinare i ragazzi a questo sport, in compagnia di Massimiliano Rosolino, membro del Team Illumina di Sport e Salute e leggenda del nuoto. Tappa successiva un circolo tennis partenopeo in compagnia di Diego Nargiso, stella del tennis e altro componente del Team Illumina di Sport e Salute, prima di arrivare a Scampia, per incontrare un maestro di judo che ha dedicato la vita ai ragazzi del quartiere delle vele, Gianni Maddaloni. In uno dei quartieri più affascinanti e ricchi di storia di Napoli, Sanità, spazio ad un altro momento emozionante presso il centro sportivo delle Fiamme Oro, presidio di legalità e un’occasione per i ragazzi che vogliono fare sport, con il figlio di Maddaloni, Pino, vincitore di una indimenticabile medaglia d’oro nel judo alle Olimpiadi di Sidney. Con Sandro Cuomo, infine, ex schermidore italiano, il racconto e le emozioni della scherma per tutti. Nel corso della puntata viene affrontano anche il tema dell’allenamento mentale, dell’alimentazione e del benessere con il “signore degli anelli” Jury Chechi e al “barone” Andrea Lo Cicero.