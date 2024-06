Paura per Taylor Swift: ingoia un insetto durante il concerto a Londra

Attimi di terrore per Taylor Swift durante la tappa a Londra del suo Eras Tour. La cantante americana stava cantando a squarciagola il ritornello di All to well, quando ha rischiato di strozzarsi. Ha prontamente smesso di cantare, si è chinata e ha iniziato a tossire. Subito dopo è andata avanti col suo spettacolo per poi spiegare al suo pubblico: "Ho ingoiato un insetto". Un imprevisto che non ha fermato Taylor perché per la Swift the show must go on, sempre e comunque.