Donatella Rettore: "Antonello Venditti contro Annalisa e Angelina come ce l’aveva con me"

Donatella Rettore contro Antonello Venditti. Alla cantante veneta non sono particolarmente piaciute le ultime dichiarazioni del collega romano. Nello specifico Venditti ha parlato di Angelina Mango e Annalisa in questi termini: "Questi giovani sono bravi: io so fare quello che fanno loro, ma loro non sanno fare quello che faccio io. E prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango". Una critica che non è andata giù alla Rettore, che ha voluto replicare a modo suo, difendendo a spada tratta le nuove protagoniste della musica italiana.

Donatella Rettore difende Annalisa e Angelina Mango e attacca Antonello Venditti "Io amo Annalisa, Angelina e Madame quindi tutto l’articolo è un’enorme forzatura solo per creare strani e inutili paragoni. Le ho sentite interpretare canzoni di grandi cantautori con grande maestria, - ha fatto sapere Donatella Rettore a Il Fatto Quotidiano - ma evidentemente per il mercato di oggi non basta essere brave. Si pretende un look e una presunta sensualità imposta da un ulteriore presunto sound ormai globalizzato". E poi: "Quello che ha detto ad Annalisa e Angelina? Devo essere onesta, non sapevo che avesse detto questo, ma ti fermo subito. Antonello Venditti ce l’ha e ce l’aveva pure con me. Se mi sono data una risposta? No. Dico solo che ci sono i grandi cantautori che hanno fatto la storia della musica e va bene".

Donatella Rettore contro Antonello Venditti e Gino Paoli Donatella Rettore ha continuato tirando in ballo anche Gino Paoli, che nei mesi scorsi aveva avuto un botta e risposta di fuoco con Elodie: "Questi stessi sono anche uomini che farebbero meglio a star zitti e lasciare che i giovani facciano la propria strada. Ed è successo anche a me in passato. Gino Paoli si girava dall’altra parte ogni volta che mi vedeva. Ma sai cosa penso? Che solo il tempo dà ragione. Io sono ancora qua dopo 40 anni, ad esempio. Angelina Mango e Annalisa sono bravissime, sono delle ‘spugne’, fanno bene a non mettere paletti intorno e ad aprirsi. Cantano benissimo. Il tempo darà ragione a loro".

