Morgan contrattacca: "Ho denunciato Selvaggia Lucarelli per incitazione all'odio"

ROMA - Dura uscita social di Morgan nei confronti di Selvaggia Lucarelli . Il cantante, al centro di un processo per stalking e maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata Angelina Schiatti , si scaglia contro la giornalista, che nei giorni scorsi ha preso posizione, pubblicando degli stralci di alcune chat private, inerenti alla questione legale in corso di giudizio.

"Incitazione all'odio"

Così Morgan nelle sue stories di Instagram: "Buongiorno a tutti, ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l'essere umano che io sono. Io non sono incriminato di revengeporn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all'odio. Buona giornata".