Jimmy Ghione e l'amore per la Colombia: "Paese sottovalutato. E occhio alla Coppa America"

Jimmy Ghione ama la Colombia fin da quando "da ragazzino avevo una maestra colombiana che mi ha fatto scoprire questo Paese bellissimo e sottovalutato". Il popolare conduttore, da anni volto di Striscia La Notizia, domani quindi tiferà per la sua seconda nazionale impegnata in finale di Coppa America contro l'Argentina: "Per noi - dice - è già un successo essere arrivati fino in fondo. Ma ora che ci siamo proviamo a vincere, perché no".