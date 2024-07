Morto "Palitha" de "Il Clandestino": il post di Edoardo Leo commuove tutti

Non ce ne voglia il bravissimo Edoardo Leo ma per chi ha avuto modo di vedere la serie "Il Clandestino", prima sulla Rai e poi su Neftlix, il protagonista assoluto è sempre stato Hassani Shapi che interpretava Palitha . In tantissimi aspettavano la seconda stagione ed è per questo che Edoardo Leo ha voluto comunicare la morte di Hassani Shapi, lasciando nello sgomento migliaia di fan che, col tempo, si erano appassionati alla serie.

Hassani Shapi "Palitha" morto, il post di Edoardo Leo

"Non so da dove cominciare. Ma è inutile fare giri di parole. Hassani Shapi è scomparso. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E ancora non riesco a realizzarlo. Mi imbarazza terribilmente scrivere questa cosa sui social. Chi mi conosce sa quanto pudore e riservatezza io abbia per le mie cose private. In questo caso non riguarda solo me e mi rendo contro che molte persone che hanno apprezzato "Il Clandestino" e quel meraviglioso personaggio che era Palitha sono all'oscuro di questa notizia. Ho passato mesi e mesi accanto ad un uomo adorabile, gentile, discreto e dal sorriso contagioso. Un attore sorprendente che è stato il vero mattatore della serie. Senza di lui non sarebbe stato possibile. Mi permetto di scriverne solo perché so quanto sia entrato nel cuore di tanta gente che magari vorrebbe dedicargli un saluto o un pensiero. Avrei evitato ma quando leggo che ci aspettate insieme nella seconda stagione mi sento stupido a stare zitto. Ciao Has. Ciao Socio. Dovunque tu sia, grazie". Parole semplici, eleganti, ma molto sentite. Impossibile non commuoversi.