Palinsesti Rai, De Martino al posto di Amadeus. Novità con Conti e Liorni

Tra conferme e novità sono stati presentati a Napoli i Palinsesti Rai per il 2024-2025. Stefano De Martino condurrà Affari tuoi, come si vociferava da settimane. Si partirà il prossimo 2 settembre. Dopo l'addio di Amadeus, avrà più spazio anche Marco Liorni che presenterà sia L'anno che verrà, il 31 dicembre, che il nuovo game show in prima serata Chi può batterci? (debutto previsto per il 21 settembre). Carlo Conti resta uno dei volti di punta Rai : oltre a Tale e Quale Show e Festival di Sanremo sarà al timone dei Tim Music Awards e della serata evento Cento - Un Secolo di Servizio Pubblico.

Le altre novità Rai per la prossima stagione televisiva

Più spazio in Rai pure per Mara Venier che, oltre al consueto appuntamento con Domenica In, guiderà Le stagioni dell'amore, un nuovo dating show sulla terza età in cui i “cacciatori di cuori” si incontrano attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della giovinezza le faccende di cuore. Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle e a L'Acchiappatalenti di Milly Carlucci, Teo Mammucari racconterà su Rai2 l'Italia con ironia con il suo nuovo show Lo spaesato. A Carolina Di Domenico e Andrea Perroni il compito di sostituire Fiorello al mattino con il nuovo programma Binario 2, in onda dalla Stazione Tiburtina di Roma.

Slitta il Festival di Sanremo 2025 per la Coppa Italia

L'Ad Rai Roberto Sergio ha confermato durante la conferenza stampa dei palinsesti Rai che il Festival di Sanremo slitterà per via della Coppa Italia. La kermesse musicale andrà dunque in onda dall'11 al 15 febbraio 2025.