Temptation Island, l'errore di Filippo Bisciglia: scoppia la polemica

Temptation Island, Bisciglia sotto accusa per il falò di Jenny e Tony

Secondo molti telespettatori Filippo Bisciglia si sarebbe intromesso troppo nel confronto tra Jenny e Tony, prendendo in un certo senso le difese del dj. Tanti i commenti contro il presentatore di Temptation Island: "Filippo li mortacci…stai zitto che Jenny deve uscire da sola e non con quel ratto, che diamine", ha scritto un utente. Altri hanno commentato: "Bisciglia, se continui a manipolare Jenny peggio di Tony, vengo lì e te le suono"; "Non riesco a capire perché Filippo sta cercando di convincere Jenny a uscire dal programma con Tony". Altri ancora hanno attaccato pesantemente: "Io uno come Filippo non lo voglio più come conduttore, che schifo spingere una ragazza mentalmente fragile tra le braccia di uno st***o manipolatore! Nasconditi Bisciglia".

Temptation Island, il messaggio di Filippo Bisciglia

Nessun commento a riguardo da parte di Filippo Bisciglia. Il conduttore si è limitato a ringraziare il pubblico per il grande successo di Temptation Island: "Grazieee! Chiudiamo questa edizione con il record di sempre, 32% di share. Non ho parole! Immensa gioia per me e per tutte le persone che lavorano per il programma...lo ripeterò sempre Temptation Island siete anche e soprattutto VOI...Grazie anche a tutti gli amici di Instagram, di X e di Facebook che ci tengono compagnia e ci fanno divertire durante tutto il viaggio...Agli amici di X, sappiate che siete stati primi in tendenza".