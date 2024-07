Robert Downey Jr. diventa l'attore più pagato di tutti i tempi. Grazie al nuovo ruolo come Doctor Doom nel prossimo film sugli Avengers otterrà uno stipendio di 79,5 milioni di dollari. Riceverà anche compensi extra con una quota degli incassi al botteghino. Altri vantaggi del suo contratto includono viaggi in jet privato, sicurezza dedicata e un intero "accampamento di roulotte" durante le riprese. Grazie al suo lucroso accordo, sarà retribuito meglio di qualsiasi altro attore protagonista nella storia del cinema.

Robert Downey Jr. torna nell'universo Marvel

Robert Downey Jr. ha vestito a lungo i panni di Iron Man/Tony Stark nei film Marvel. Il personaggio è stato ucciso nell'ultimo capitolo della saga, e per i fan è stata infatti una sorpresa assoluta l'annuncio del suo nuovo ruolo al Comic Con di San Diego dello scorso weekend. Robert era già l'attore più pagato dell'Universo Marvel: per aver recitato in quattro film del franchise ha guadagnato la somma stratosferica di 513 milioni di dollari. Le riprese del nuovo film inizieranno nei primi mesi del 2025. Quest'anno Robert ha vinto il Premio Oscar come Migliore attore non protagonista per Oppenheimer.