Stefano De Martino ad Affari tuoi: "Farò quello che mi ha detto Maria De Filippi"

Tutto pronto per il debutto di Stefano De Martino ad Affari tuoi. Il fortunato programma tornerà su Rai1 il prossimo lunedì 2 settembre e l'ex marito di Belen Rodriguez raccoglierà l'eredità di Amadeus, che ha preferito traslocare su Nove. Su questo nuovo e importante impegno lavorativo, De Martino si è confrontato con Maria De Filippi, che ha sempre creduto in lui fin dai tempi di Amici. "Con Maria ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato - ha detto Stefano a Tv Sorrisi e Canzoni - È una donna di un’esperienza e intelligenza fuori misura e dall’alto della sua lucidità mi ha incoraggiato. Ha detto: "Secondo me ti diverti". E ha aggiunto: "La partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo".