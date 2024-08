Oasis, biglietti in vendita oggi e piattaforme in tilt: come acquistarli

Al via la vendita dei biglietti per i concerti degli Oasis nel 2025. Sabato 31 agosto è iniziata online la corsa ai ticket per assistere alle date del tour annunciate dai fratelli Noel e Liam Gallagher, che tornano insieme dopo 15 anni di separazione e litigi vari. Da ore i siti che vendono i biglietti sono presi d'assalto dai fan di tutto il mondo, pronti a volare in Inghilterra, Galles, Scozia o Irlanda nell'estate del prossimo anno. Alcuni siti invitano genericamente ad avere 'pazienza', altri offrono un esplicito conto alla rovescia che può raggiungere anche le 7 ore abbondanti. Il sistema prevede un primo filtraggio: chi lo supera accede poi all'area dove può provare ad acquistare i biglietti per i singoli concerti. "La fila scorre man mano che i fan acquistano i biglietti. Come previsto, milioni di persone accedono al nostro sito e sono stati collocati in una fila. I fans sono invitati a conservare il proprio posto in fila, usando solo una finestra web, cancellando i cookies e evitando di utilizzare alcun tipo di Vpn sul dispositivo", è il messaggio di Ticketmaster.