Presentata a Venezia la quarta edizione degli ACES International Video Awards

Si è tenuta questa mattina, presso lo spazio della Regione del Veneto - Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior (Lido di Venezia), allestito per la celebre e affascinante “81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”, la conferenza stampa di presentazione dell'ACES International Video Awards , il contest organizzato da ACES Italia, che premia la creatività dei Municipi premiati da ACES come European Capital/Region/City/Town/Community of Sport. Tredici Nazioni, tre Continenti con 23 candidature: il contest audiovisivo, giunto alla quarta edizione, vede la partecipazione delle maggiori città al mondo insignite da ACES Europe: da Buenos Aires , candidata a World Capital of Sport 2027 a Genova , Capitale Europea dello Sport 2024, dalla Castilla-La-Mancha , Regione Europea per lo Sport 2024 alla Puglia , candidata a Regione Europea dello Sport per il 2026, fino a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rafforzando i legami della comunità internazionale ACES, la Federazione delle Capitali e Città dello Sport presente in quattro continenti.

La conferenza stampa

Dopo i saluti istituzionali, la conferenza stampa, condotta dal moderatore Marco Ardemagni, è proseguita con un video che rappresenta tutte le Amministrazioni partecipanti, di tutto il Mondo, in un'ideale condivisione di valori che accomuna lo sport al cinema, al turismo sportivo e al linguaggio audiovisivo. Sul palco, insieme alle autorità presenti e ai Municipi candidati, anche il Comune di Ascoli Piceno, European City of Sport 2025, doppio vincitore dell'edizione 2023 (votazione della giuria e votazione del pubblico).

Sul tavolo dei relatori, per presentare il premio che di anno di anno sta riscuotendo un interesse sempre più internazionale: Dott. Cristiano Corazzari, Assessore allo Sport e alla Cultura Regione del Veneto, Dott. Vincenzo Lupattelli, Presidente Aces Italia, Dott.ssa Chiara Biondi, Assessore allo Sport della Regione Marche, Dott.ssa Debora Miccio, Responsabile Direzione Commerciale e Marketing per l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Dott.ssa Rosanna Conte, Responsabile Aces Italia per il Triveneto e Dott. Angelo Spagnuolo, Associazione Pindaro, Organizzatore dell’Overtime Festival.

“Sono onorato di essere qui a Venezia per presentare gli ACES International Video Awards – le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli – ringrazio la Regione del Veneto per l’ospitalità, non poteva esserci palcoscenico migliore per rafforzare ancora di più la contaminazione tra sport, cinema, turismo sportivo e creatività. I miei complimenti a tutti i Municipi che hanno partecipato con entusiasmo e condivisione dei valori sportivi a questa quarta edizione, vinca il migliore!”

Premio "ACES Cinema/Cine Guida"

Durante la conferenza stampa, è stato inoltre consegnato il premio speciale “ACES Cinema/Cine Guida” all’ ASD Rosolina Rugby, vincitore del concorso della Regione del Veneto “Realizza il video della carta etica del Veneto”.

I vincitori della quarta edizione (il premio al Miglior Video accompagnato dal Premio del Pubblico e da 9 Premi di settore, tra cui quello patrocinato da Decathlon – Partner ACES Italia) saranno annunciati il prossimo 12 ottobre a Macerata, in occasione della XIV edizione di Overtime Festival, evento nazionale del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo.

L’ACES International Video Awards, sostenuto dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, è patrocinato da ANCI, Coni, CIP, Sport &Salute, Comune di Macerata e Ussi.

Media partner dell’ACES International Video Awards il Corriere dello Sport (che assegna un Premio Speciale AIVA 2024) e l’Agenzia Primapress, che seguiranno tutti gli aggiornamenti in diretta.

VIDEO PRESENTAZIONE CITTA’ CANDIDATE

AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AIVA 2024

1- Belén, Costa Rica

2- Buenos Aires, Argentina

3- Región Castilla La Mancha, Spain

4- Chorrillos, Perù

5- Corbetta, Italy

6- Diadema, Brazil

7- Community of Drenthe, The Netherlands

8- Genova, Italy

9- Jindnchuv Hradec, Czech Republic

10- Les Franqueses del Valles, Spain

11- Napoli, Italy

12- Puerto Madryn, Argentina

13- Puerto Salgar, Colombia

14- Regione Puglia, Italy

15- Sakarya, Turkey

16- Sanary-sur-Mer, France

17- Subotica, Serbia

18- Tarazona, Spain

19- Comunità Terra dei Due Laghi, Italy

20- Comunità Terra dei Fiumi, Italy

21- Regione del Veneto, Italy

22- Vieste, Italy

23- Vlora, Albania