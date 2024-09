I 19 film italiani candidati per la selezione all'Oscar: l'elenco

Sono diciannove i film italiani che parteciperanno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia, nella categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 97 edizione degli Oscar. Sono state candidate le pellicole distribuite in Italia o in un altro Paese (purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori) distribuiti tra il 1° novembre 2023 e il 30 settembre 2024. La selezione, ad opera di Anica, avverrà il 24 settembre 2024, mentre l'annuncio delle shortlist da parte dell'Academy è previsto per il 17 dicembre 2024.