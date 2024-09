Funerali Luca Giurato, Paola Saluzzi scoppia a piangere in diretta tv: l'emozione è troppo forte

Luca Giurato, il commosso ricordo di Paola Saluzzi

Tra queste c'è Paola Saluzzi, sua storica partner per anni alla conduzione di 'Unomattina' che lo ha ricordato emozionata ai microfoni di Rai 1, intercettata in occasione dei funerali: "A Luca vogliono tutti bene e ha superato tutte le generazioni possibili e lavorare con lui è stato un onore e una immensa fortuna - ha detto intervenendo nel corso della puntata di 'La Volta Magazine', programma condotto da Caterina Balivo -. Ha regalato le domande più belle, non è mai passato sopra nessuno. Lui quando arrivava tuonava un buongiorno così bello che se anche avevi una giornata brutta te la cambiava. È stata una persona irripetibile, in questi giorni ho avuto attestati di stima nei suoi confronti senza precedenti. Luca ha fatto una vita che avrebbe dovuto essere più lunga ma è stata felice".