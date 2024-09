Torna Striscia la notizia: Caressa inviato con la figlia, chi è la nuova Velina (e Velino)

Da lunedì 23 settembre, alle ore 20.35 su Canale 5, torna Striscia la notizia- la voce della complottenza, con tante novità e sorprese, a partire dai conduttori: l’inedita coppia formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica. Grande sorpresa anche sul bancone di Striscia: per la prima volta in assoluto in coppia ci saranno una Velina e un Velino. La ballerina Beatrice Coari e il performer 37enne Gianluca Briganti. E le novità non finiscono qui. Tra le fila degli inviati ci saranno tanti debutti. Dopo il successo a Pechino Express, Fabio Caressa e la figlia Eleonora sono diventati un’acclamata coppia social. E ora il sogno di lavorare insieme si avvera grazie a Striscia la notizia e alla nuova rubrica settimanale 'Gli Oscar dei Caressas', in cui i due assegneranno gli ambiti premi satirici a politici che si improvvisano attori, cantanti stonati e ad altri protagonisti di “filmati strani” visti in tv e sul web.