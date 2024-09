Chi è Ilaria Galassi, da Non è la Rai al Grande Fratello 2024

C'è anche Ilaria Galassi tra i concorrenti del Grande Fratello 2024. Nata ad Avezzano il 10 luglio 1976, è una showgirl ed ex modella italiana. È nota soprattutto per la sua partecipazione dal 1991 al 1995 al programma tv cult Non è la Rai. Il debutto vero e proprio risale però al 1990, tra le ragazze pon-pon della Domenica In. Finita l'esperienza di Non è la Rai, la Galassi ha lavorato come modella. Poi nel 1996 è stata scelta come Velina di Striscia la notizia, ma è stata costretta a ritirarsi temporaneamente dal mondo dello spettacolo a causa di un incidente alla gamba, venendo così sostituita da Marina Graziani.