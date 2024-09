Pippo Baudo in carrozzina: la foto virale sui social, ecco come sta

Pippo Baudo alla festa per i 90 anni di Pingitore

Il pranzo si è tenuto nella villa di Martufello vicino a Pomezia e la cantante Manuela Villa gli ha dedicato 'Roma non fa la stupida stasera'. Tra li ospiti di Pingitore anche Valeria Marini, Pamela Prati e Pippo Baudo, che il 7 giugno ha compiuto 88 anni e da tempo non appariva in pubblico. Il conduttore televisivo, che a maggio aveva smentito parlando all'Ansa le voci di un suo ricovero per problemi di salute, ha anche posato per un video e per delle foto di gruppo divenute ben presto virale sui social, in cui lo si vede sorridente in sedia a rotelle circondato dagli altri invitati.