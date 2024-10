Temptation Island, Anna si sente male dopo il bacio tra Alfred e Sofia

Alfred ha baciato la single Sofia a Temptation Island. Davanti ad Anna, fidanzata di Alfred, che si è sentita male dopo la visione di tali immagini. Per poco non è svenuta e ha iniziato a piangere sul pavimento, assai provata dalla situazione. Ha subito chiesto il falò anticipato, che però si vedrà in onda solo nella puntata in onda su Canale 5 il prossimo 8 ottobre.

Temptation Island, Alfred e Anna verso la rottura

A Temptation Island Alfred ha confessato quello che è successo agli altri ragazzi e ha ammesso di volere un confronto con Anna per spiegare tutto: "Le mie risposte le ho avute. È inutile continuare. Sono venuto per capire e ho capito. Le dirò la verità, quello che non ho mai fatto fuori. Glielo dirò in faccia, ne subirò le conseguenze ma farò quello che mi sento. Non posso mentire a me stesso e prima lo stavo facendo. Mi dispiace per i genitori, li ringrazio e ringrazio lei ma per il bene di tutti e due è meglio così".