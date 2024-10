PLUG-MI 2024: The Realness Edition più grande di sempre è un successo

MILANO - Si è concluso PLUG-MI 2024 , "The Realness Edition", che nel weekend del 28 e 29 settembre ha trasformato il Superstudio Maxi di Milano nel fulcro vibrante della cultura urban, consacrandosi, ancora una volta, come uno degli eventi più influenti e attesi del settore in Italia. Ideato e prodotto da Fandango Club Creators , in collaborazione con MICAM Milano e con la banca digitale Revolut per la prima volta Title Sponsor, l’edizione di quest’anno ha registrato un incremento del 30% nelle presenze rispetto al 2023, con una partecipazione entusiasta e in continua crescita da parte di una community appassionata, pronta a vivere un’esperienza autentica e non filtrata, all’insegna della “realness”. Autenticità come filo conduttore. Proprio il tema della "realness" ha permeato ogni aspetto di PLUG-MI 2024, rispondendo alla crescente richiesta delle nuove generazioni di vivere esperienze genuine e coinvolgenti .

Musica, Arte e Sport

Tra i momenti più attesi, i dj set e live di Ernia, Noyz Narcos e Mondo Marcio che hanno animato il main stage, offrendo al pubblico un viaggio tra i classici del rap italiano e le hit del momento. Oltre alla musica, il festival ha celebrato anche arte e sport come componenti essenziali della cultura urbana. L’area dedicata alla street art ha visto protagonista il leggendario Mr Wany, che con il progetto Back To The Roots ha trasformato 30 metri quadrati di muro in una spettacolare reinterpretazione di opere storiche dell’aerosol art. Parallelamente, il Basketball Court powered by Champion ha ospitato tornei e challenge, mentre le dance battle e le esibizioni sulla rampa dedicata a skate, BMX e rollerblade hanno ribadito il ruolo centrale dello sport a PLUG-MI, celebrando il dinamismo e la vivacità che da sempre caratterizzano l’evento. Spazio e contenuti raddoppiati per un'esperienza immersiva senza precedenti. La nuova location al Superstudio Maxi di Milano ha permesso a PLUG-MI 2024 di espandere il suo spazio espositivo da 4.000 a 10.000 metri quadri, offrendo 22 ore di intrattenimento continuo tra musica, arte, sport e fashion.

Un format rinnovato

Questo rinnovato format ha saputo cogliere le tendenze e rispondere ai desideri del suo pubblico, creando un palinsesto ricco di esperienze interattive che hanno confermato PLUG-MI come piattaforma d’eccellenza per la street culture. Tra i brand protagonisti di questa edizione spiccano nomi come il retail partner Game7Athletics, Radio 105 come official radio, Armani Beauty, BIRKENSTOCK, Buffalo, Eastpak, Levi's, Timberland e moltissimi fashion brand emergenti, all’insegna del talento e dell’eccellenza. L’entusiasmo dei partecipanti, dei brand e della community è stato tangibile, confermando ancora una volta la rilevanza di questo evento unico nel suo genere nel panorama della street culture: “Creare un format che rifletta i valori della cultura urban non è semplice, ma PLUG-MI è riuscito a costruire un evento in cui il pubblico si riconosce, sentendosi parte di qualcosa di più grande. Il coinvolgimento dei brand e l’energia della community dimostrano che questo festival non è solo un evento, ma un vero e proprio punto di riferimento per la cultura metropolitana in Italia," ha dichiarato Marco Moretti, co-founder di Fandango Club Creators.

PLUG-MI, prossima edizione nel 2025

The Realness Edition ha segnato una tappa importante nel percorso di crescita di PLUG-MI, che continua a evolversi mantenendo saldi i suoi valori di autenticità e coinvolgimento. Con un format che si conferma punto di riferimento per la cultura urban e una piattaforma di dialogo fondamentale tra brand, talenti e pubblico, l’evento guarda già al futuro: l’appuntamento per la prossima edizione di PLUG-MI è già stato fissato per il 20 e 21 settembre 2025, sempre al Superstudio Maxi, promettendo di continuare a celebrare l’autenticità della urban culture e a rafforzare ulteriormente il legame con il suo pubblico e i brand partecipanti.