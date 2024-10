Tony Effe, il gesto virale durante il concerto a Roma: ferma la musica per soccorrere un ragazzo VIDEO

Tony Effe ferma il concerto a Roma per aiutare un ragazzo

Ad un certo punto, durante lo spettacolo, un ragazzo presente si è sentito male e Tony Effe si è prontamente fermato per chiedere aiuto: "Fermi ragazzi, fermate la musica perché c'è un ragazzo lì in mezzo che si sta sentendo male. Aiutatelo, per favore", ha detto il cantante indicando le persone della sicurezza. L'intervento è andato avanti per qualche minuto con Tony che ripeteva a tutti: "Mi raccomando ragazzi, non spingete, non vi fate male. Siamo qui per divertirci". Apuurato che il ragazzo stava meglio, il rapper ha fatto riprendere il concerto affermando visibilmente commosso: "Grazie a tutti, siete la mia famiglia". Durante il concerto, poi, alcuni piccoli fan sono saliti sul palco con la maglia della Roma, squadra di cui Effe è tifoso sfegatato. Il suo idolo, fin da bambino, è Francesco Totti. E infine l'amore: alla serata, rigorosamente in prima fila, non è mancata Giulia De Lellis, fidanzata di Tony dalla scorsa estate. "Grazie alla mia ragazza Giulia", ha detto l'artista davanti a tutti. La coppia non si nasconde più e si ama finalmente alla luce del sole.