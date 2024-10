Temptation Island, Lino Giuliano: "Bisciglia mi ha trattato malissimo"

Dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island, Lino Giuliano , ex concorrente del reality show, è sbottato sui social per lanciare una stoccata a Filippo Bisciglia. Il ragazzo, che doveva entrare al Grande Fratello ma è stato poi fatto fuori a causa di alcuni commenti omofobi, è stato decisamente duro nei riguardi del conduttore, accusandolo di non essere coerente e di trattare in modo diverso le persone che partecipano alla trasmissione in base al suo grado di simpatia.

Perché Lino di Temptation Island ha attaccato Filippo Bisciglia

"La cosa che più mi fa ridere è Filippo che in parte difende perfino Alfred. A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente. - ha scritto Lino su Instagram - Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti. Poi la ragazza è stata tradita con un bacio, mentre io non mi sono mai permesso tanto. Ci sono stati degli avvicinamenti, ma non avrei mai osato baciarla per non deluderla così pesantemente. Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza. A me manco la mano per salutarmi mi diede". Per ora nessuna replica da parte di Bisciglia.