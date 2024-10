Federica Nargi: "Matri? Non farò come Simona Ventura"

Federica Nargi a Ballando con le Stelle 2024

"Io e Matri non parliamo di matrimonio perché stiamo bene così", ha confessato Federica. La Balivo ha però incalzato: "Non si sa mai, magari te lo chiede come Giovanni Terzi con Simona Ventura". Un anno fa, proprio a Ballando con le Stelle, la proposta di matrimonio dello scrittore a Super Simo. Ma la Nargi è stata perentoria: "Non credo perché noi siamo sempre stati molto riservati sulla nostra storia e ci va bene così".