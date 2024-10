Marco Columbro oggi: "Dopo la malattia non mi hanno fatto fare più tv"

Marco Columbro è stato ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 12 ottobre, in seconda serata su Rai1. "Ho avuto un periodo molto particolare, troppo lavoro, troppo stress, la mia pressione ha cominciato a essere ballerina. Ho avuto un picco pressorio, un’emorragia cerebrale, e sono stato in coma per 20 giorni. Quando sono uscito, anche se ero vivo, per i media ero morto. Per la televisione in generale non esistevo più", ha raccontato.