Diego Bianchi, a Propaganda la frecciata al Var dopo Monza-Roma: "Beato te..."

Durante Monza-Roma il Var non ha assegnato un rigore alla Roma per un solare fallo su Baldanzi. Proteste, più o meno forti, da parte di tutti i romanisti, Diego Bianchi compreso. Il conduttore di Propaganda Live ieri sera, durante il suo "Racconto per immagini" in Sicilia, parlando con una persona dell'Enna, neo promosso in D, ha detto: "Ma lì ce l'avete il Var? No? Meglio così, beati voi".