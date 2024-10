Ad Amici Maria De Filippi parla di Totti, il regalo inaspettato di Zerbi

Si è parlato anche di Francesco Totti nell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi , quella andata in onda su Canale 5 il 20 ottobre. Tutto è iniziato dopo l'esibizione di uno dei cantanti in gara, Vybes . "In casetta mi è arrivato il libro delle barzellette su Totti. Perché scherzavamo sul mio inglese", ha raccontato il ragazzo. A questo punto è intervenuta Maria: "Sì, quando gli è stato assegnato questo pezzo si è spaventato perché c'era tanto inglese e lui ha detto che parlava l'inglese come Francesco allora Rudy gli ha mandato il libro". Zerbi ci ha scherzato su: "Sì e ricordati che prima o poi l'interrogazione sulle barzellette arriva.. hai studiato?". Divertito Vybes - il cui vero nome è Gabriel Monaco - ha risposto: "Si, ho studiato ma adesso ho la mente in blackout".

Il rapporto speciale tra Totti e Maria De Filippi

Francesco Totti e Maria De Filippi hanno da sempre un legame speciale. Così come con Maurizio Costanzo. Qualche anno fa l'ex calciatore ha confidato che è stata la famosa coppia a sfruttare l’ironia nelle situazioni più difficili. “Per anni ascoltare tante cose false sul mio conto mi ha fatto soffrire. C’erano momenti in cui per smentire le bugie che raccontavano sui giornali, in radio o in tv, sarei andato in guerra. Sono un permaloso. Come dicono a Roma, un rosicone”. Tutto è cambiato dopo una lunga chiacchierata con Maria e Costanzo. “Due persone che non mi tradirebbero mai – ha spiegato Totti -. Furono bravi a farmi capire che da un atteggiamento diverso nei confronti della pressione avrei potuto trarre solo giovamento. Gli diedi retta e non dico che da quel giorno mi sia cambiata la vita, ma quasi”.