Ornella Vanoni senza freni commenta Elodie: “Deve studiare di più"

Ornella Vanoni , la cantante che non ha filtri, in occasione dell'uscita del suo nuovo album Diverse, ha rilasciato un'intervista ricca di pensieri senza giri di parole su alcuni colleghi, tra cui Elodie .

Questa sera a Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegnerà il primo Tapiro d'oro alla Vanoni.

Il giudizio su Elodie

Durante l'intervista l'icona della musica italiana, Ornella Vanoni, ha fatto delle dichiarazioni molto schiette su Elodie: "Deve lavorare ancora sulla voce, dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare che le diano la canzone giusta, usa il corpo benissimo ma deve studiare di più per migliorare la voce".

Negli ultimi mesi la Vanoni non è stata l'unica a commenatre la cantante, criticando il fatto che sia troppo concentrata sull'immagine più che sulla performance canora.

Vanoni su Marracash, Gino Paoli e Celentano

Durante la puntata di questa sera di Stiscia la notizia, Ornella Vanoni parlerà anche di Marracash in attesa da due anni che scriva una canzone per lei: "Non so perchè non la voglia fare, mi dice vedrai vedrai", aggiunge la cantante.

Quando l'inviato le propone di provare con Gino Paoli, risponde ironicamente: "Ma se non sta piu in piedi, è sempre li che dorme".

La Vanoni innarestabile commenta anche la vicenda Teocoli-Celentano, che da 5 anni hanno perso ogni contatto, e aggiunge: "Adriano non esce più di casa, ha paura dei virus".

Non poteva non mancare la domanda finale sulla governante per le sigarette per farla dormire, domanda alla quale la Vanoni risponde: "Me le faccio io che faccio prima".

L'appuntamento è per questa sera, su Canale 5, alle 20.35.