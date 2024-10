Sonia Bruganelli giudice a Ballando con le Stelle: Selvaggia svela tutto

Sonia Bruganelli voleva sostituire Selvaggia a Ballando con le Stelle

Nel 2023 diversi rumors vociferano di una nuova giurata a Ballando con le Stelle. C'è chi ha parlato di Barbara D'Urso e chi di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. A proposito di quest'ultima, Selvaggia ha fatto sapere: "Lei si muove. Non è più in Mediaset con cui ha chiuso non in pace e si propone come giurata tramite appunto i suoi agganci nella dirigenza. Lo vengo a sapere. Non dico niente. Non lo dico né a Milly Carlucci né a nessuno. In fondo, era probabile che non fossi più a Ballando, lei ha cercato di afferrare una opportunità lavorativa per la quale si riteneva all'altezza. Non eravamo amiche, eravamo in buoni rapporti, questo sì. Ma non doveva certo darmi spiegazioni. Conosco bene il mondo della tv, figuriamoci se mi stupisce che qualcuno provi a sfilarmi la sedia da sotto il c*lo, tanto più che la sedia forse non era neppure più sotto al mio c*lo”.

Selvaggia Lucarelli e il messaggio di Sonia Bruganelli

Milly Carlucci ha poi deciso di confermare Selvaggia Lucarelli in giuria: per Sonia Bruganelli era disponibile solo un posto da concorrente. Inizialmente l'autrice e produttrice tv ha rifiutato ma poi, forse complice la liaison con il ballerino Angelo Madonia, ha accettato. "Sonia prima dell'inizio mi manda anche un messaggio carino facendo finta che non esista il pregresso di cui vi ho raccontato e io le auguro in bocca al lupo. Voglio dire, è legittimo cercare di prendersi il mio posto se sai che forse me ne vado e tra l'altro credo che la fila per accaparrarsi quella sedia arrivi ai confini con la Svizzera", ha aggiunto Selvaggia per poi tirare una sonora frecciata a Sonia: "Certo, io per lavorare non sono abituata a scomodare rapporti personali e dirigenti, ma parliamo di mondi diversi, il suo è quello in cui il potere fatto di agganci, agenti e (ex) marito influente ha un ruolo centrale. Io sono forte solo del mio lavoro".