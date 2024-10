Tommaso Marini: "Federica Pellegrini è un esempio. E su Sinner dico..."

ROMA - Dalla pedana per tirare di scherma alla pista di Ballando con le Stelle. Tommaso Marini parla dell’esperienza nel programma Rai e non solo: “Parigi 2024 una lezione? Mi viene da dire che sarebbe stato preferibile studiare… Battute a parte, sì, ha insegnato. Forse non era il mio momento. Sono arrivato molto preparato, ma non ha funzionato per un insieme di motivi. Comunque sono qui, sono vivo”, le sue parole al Corriere della Sera.

Marini parla della Pellegrini e di Sinner

“So di essere forte. Da un lato è una cosa positiva, dall’altro dico “sni”. Nel senso che sono un talento del fioretto, ma non è detto che sia meglio rispetto a un “lavoratore” che sa di dover impegnarsi sempre. Il talento, se ha degli squilibri, trova delle difficoltà e cade nell’indisciplina. Sinner? La stima per Jannik è infinita, ma la risposta è no: abbiamo percorsi totalmente differenti. Una vittoria a Ballando? Oddio, faccio prima a vincere i Giochi 2028… Punto al 5°/6° posto: non è mai successo in vita mia. La sfortuna è che quest’anno il livello è alto: anche Federica Pellegrini è bravissima. Ecco, da lei ho da imparare pure per quanto ha combinato nello sport: la sua longevità agonistica è d’esempio per coetanei come me e Sinner. Io sono campione del mondo, Jannik è il numero uno del tennis, ma Federica è stata una delle più grandi campionesse italiane: è super-emozionante stare vicino a lei”.