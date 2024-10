Nargi-Lucarelli, botta e risposta social prima di Ballando con le stelle

Federica Nargi e Selvaggia Lucarelli, cosa si sono dette prima di Ballando con le stelle

Ma cosa è successo? Federica Nargi ha pubblicato la notizia del lancio del suo fondotinta con il marchio "Sobea" e Selvaggia Lucarelli ha commentato: "Federica se non metti adv domani io ti devo dare zeroooo. Scherzo eh". Nargi ha replicato col sorriso: "Nooooo, anche se questo è il mio brand da domani metterò tutti i tag possibili per non sbagliare". Fine della questione. Adesso non resta che vedersi in pista, stasera.