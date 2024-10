Pechino Express 2025, svelato il cast: ci sono Jury Chechi e Antonio Rossi

Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express: stanno per iniziare le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, attesa nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming su Now. La meta è stata definita, con 9 coppie ai nastri di partenza: dall’oceano cristallino fino alle vette più elevate, passando per verdi e misteriosi altipiani e giungle, i viaggiatori affronteranno una delle rotte più sorprendenti di sempre, partendo dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare la loro avventura in Nepal. Sarà letteralmente una corsa che partirà dall’Oceano Pacifico fino ad arrivare nel Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine.