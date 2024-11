Ambra Angiolini, T'Appartengo compie 30 anni

Sono passati trent'anni dall'uscita di T'appartengo, il disco di Ambra Angiolini che ha segnato un'intera generazione. Pubblicato il 4 novembre 1994 dall'etichetta discografica RTI è stato il più grande successo di Ambra come cantante, vendendo centomila copie nella prima settimana. L'album alterna canzoni d'amore (come Margheritando il cuore, E muoio e Che bisogno d'amore) ad altre di temi più leggeri (come Si parte stanotte e Immagina che bello).

T'appartengo di Ambra Angiolini

Il progetto era stato presentato da un'Ambra diciassettenne durante l'ultima edizione di Non è la Rai. La canzone che dà il titolo al disco è diventato in poco tempo un inno generazionale. Il brano racconta di un amore adolescenziale che sogna in grande. L'album è arrivato al sesto posto della classifica degli album più venduti in Italia. È stato pubblicato anche in Spagna e Sudamerica.