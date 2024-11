Lino Banfi, il video che commuove tutti: ecco dove è andato con gli occhi lucidi

Lino Banfi è tornato davanti alla villetta di Un medico in famiglia, la fiction cult che l'ha reso popolare tra le nuove generazioni nei panni di Nonno Libero. "Quanti di voi si ricordano?", ha chiesto l'attore, visibilmente emozionato, ai suoi follower. "Ci fai piangere", hanno risposto in tanti. "Nonno Libero indimenticabile", hanno scritto in molti. La serie tv è andata in onda su Rai 1 dal 1998 al 2016 per ben dieci edizioni.