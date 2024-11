Federica Nargi a Ballando con le Stelle: "Mia figlia piange. Matri? Così sicuro di sé che..."

Quella a Ballando con le Stelle è un'avventura importante per Federica Nargi, che sta lasciando il segno in questa edizione in coppia con Luca Favilla. Per il dancing show di Milly Carlucci ha dovuto però lasciare Milano, il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice, e traslocare a Roma. Una scelta non facile, con delle conseguenze da tenere conto. "Lasciare le bambine a Milano è stata per me la cosa più difficile - ha detto l'ex Velina al settimanale Chi - So che manco loro da morire, dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me. Soprattutto la più piccola, Beatrice. A scuola piange, le manco: ho cercato di farle capire che mamma lavora. La mamma non le ha abbandonate, questo è un po' il peso che si portano tutte le mamme che lavorano".