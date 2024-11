Amedeo Minghi, imbarazzo durante il concerto: canta e gli cadono i pantaloni

Attimi di imbarazzo per Amedeo Minghi durante un concerto. La scena è stata ripresa dal pubblico e poi pubblicata sui vari social, il video ha fatto il giro del web e i commenti esilaranti non sono mancati. Minghi stava cantando la sua celebre canzone Vattene Amore (nota anche come Trottolino amoroso), voleva interagire con il pubblico e così ha allungato il braccio facendo cantare gli spettatori.