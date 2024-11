Fedez, arriva l’inchiesta esclusiva di Farwest sui legami con gli ultras del Milan

ROMA - Non c'è solo l'accordo per il divorzio da Chiara Ferragni. I legami tra Fedez e gli ultras del Milan sono finiti dentro un’inchiesta giornalistica. Si potrà vedere nella settima puntata di Farwest, programma in onda venerdì 22 novembre alle 21.25 su Rai 3. «La prima è un'esclusiva su alcune delle ultime iniziative imprenditoriali di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ed i suoi legami con esponenti della curva del Milan, alla quale seguirà la disamina delle opere per il Giubileo, tra i cui progetti più controversi c’è quello del Porto di Fiumicino», si legge nel comunicato della trasmissione della Rai.