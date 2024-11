La Talpa, Lucilla Agosti sviene in tv: poi la confessione inaspettata

Grosso spavento a La Talpa, durante l'ultima puntata andata in onda su Canale 5 lunedì 25 novembre. Durante una prova Lucilla Agosti si è sentita male ed è svenuta. I concorrenti erano impegnati a trainare una biga romana quando la conduttrice ha avuto un malore: è stata prontamente soccorsa da Gilles Rocca e Andrea Preti, che l'hanno sollevata e portata dai medici. In un secondo momento Lucilla ha avuto un attacco di panico quando è rimasta chiusa in un sarcofago per ben 45 minuti insieme a Rocca.