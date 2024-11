Tamberi diretta Belve da Francesca Fagnani: segui l'intervista LIVE

21:37

Tamberi: Ho reso rock il salto in alto

Gianmarco Tamberi è molto preparato. "Che belva mi sento? Un puma, è un animale che mi affascina. Fly or Die? Tutti devono avere un obiettivo, questo è il mio motto. Mi sento un atleta molto umile, in tante discipline bisogna dedicarsi totalmente alla vita sportiva e l’umiltà è alla base del lavoro. Ho reso i salto in alto un po’ più rock. Non sono il più forte nel mondo, è Mutaz Essa Barshim".

21:35

Il primato personale di Tamberi

Gianmarco Tamberi ha ottenuto il suo primato personale nel 2018 a Montecarlo saltando la misura di 2.39 mt

21:25

Tamberi, il riscatto post Olimpiadi

Dopo aver archiviato la deludente esperienza olimpica, Gianmarco Tamberi ha vinto lo scorso settembre la Diamond League a Bruxelles trovando il terzo successo in carriera dopo i trionfi del 2021 e del 2022.

21:20

Parigi stregata per Tamberi

L'ultima partecipazione alle Olimpiadi di Parigi non è stata particolarmente propizia per Gianmarco Tamberi. Oltre all'episodio della fede persa durante la cerimonia di apertura dei Giochi, l'atleta azzurro ha preso parte alla propria gara dopo essere stato ricoverato ben due volte nelle 48 ore precedenti.

21:10

Tamberi, le anticipazioni dell'intervista

Nell'intervista di questa sera, Gianmarco Tamberi tratterà anche argomenti spinosi come il rapporto tormentato con il padre Marco che per lungo tempo è stato il suo allenatore in pedana. Il divorzio tecnico è arrivato dopo l'oro olimpico conquistato a Tokyo nel 2021: da lì, una serie di frizioni ha compromesso il rapporto tra i due.

21:00

Belve, gli ospiti della serata

Oltre al campione olimpionico Gianmarco Tamberi, Francesca Fagnani avrà modo di intervistare nel corso della seconda serata di Belve anche l'attrice Valeria Golino e la showgirl Carmen Di Pietro.

20:50

Tamberi e la fede persa nella Senna

Il portabandiera italiano Gianmarco Tamberi aveva iniziato l’ultima esperienza olimpica a Parigi con un fuoriprogramma inatteso. Nella cerimonia d’apertura dei Giochi - sul battello lungo la Senna - l’atleta italiano si era perso la fede nunziale: un segno premonitore di un’Olimpiade all’insegna dei contrattempi e dei malanni fisici che non gli hanno consentito di difendere il suo titolo iridato.

