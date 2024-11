Tapiro d'oro a Federica Pellegrini: "Madonia? Quell'atteggiamento mi stava..."

Federica Pellegrini ha rotto il silenzio dopo l'esclusione del suo ballerino Angelo Madonia a Ballando con le Stelle. Per la vicenda, che tanto ha fatto discutere in questi giorni, l'ex nuotatrice ha ricevuto un Tapiro d'oro da parte di Striscia la notizia. "Devo dire che la produzione un po' mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato", ha detto a Valerio Staffelli.