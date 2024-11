Ballando con le Stelle, ancora problemi per Federica Pellegrini: Samuel Peron sta male

Ballando con le Stelle, Samuel Peron sta male: cosa è successo

"Samuel Peron ieri in prova ha sentito un forte dolore al polpaccio, è volato in clinica, a Villa Stuart, per capire cosa gli fosse successo e ahimè, sembra che stamattina stiano cercando di rimetterlo in piedi con previsioni non troppo ottimistiche", ha spifferato Selvaggia. Per il momento non sono arrivate altre comunicazioni dalla produzione. Ma secondo alcuni rumors che circolano sui social, la Pellegrini potrebbe avere un terzo ballerino in caso di forfait da parte di Peron.