Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini in lacrime: Samuel Peron abbandona, c'è Pasquale La Rocca

ROMA - Un colpo di scena dopo l'altro a Ballando con le Stelle , con nuovi problemi da affrontare per la fin qui sfortunata Federica Pellegrini , ritrovatasi per la seconda volta senza partner dopo l'avvicendamento tra il suo maestro Angelo Madonia e Samuel Peron .

Ballando con le Stelle, Samuel Peron lascia per infortunio

Anche Peron (che ha partecipato a 18 edizioni del programma di Rai 1) si è però infortunato a un polpaccio ed è stato costretto ad abbandonare, con l'ex nuotatrice azzurra rimasta così di nuovo senza maestro. Nella puntata di oggi (30 novembre) Peron è comunque salito sul palco con le stampelle, per annunciare il suo forfait. "Lo ringrazio perché in questa settimana ci siamo divertiti tanto, anche se il lavoro è stato duro" ha detto la Pellegrini rivolgendosi a lui prima di scoppiare in lacrime, dovute anche alla tensione causata da questi contrattempi.

C'è Pasquale La Rocca per Federica Pellegrini

Per consentire alla Pellegrini di proseguire la gara comunque, la direzione del programma ha deciso di assegnarle come nuovo maestro Pasquale La Rocca, che poco prima aveva dovuto abbandonare la competizione per l'infortunio della sua partner Nina Zilli, costretta invece al forfait da una costola incrinata.