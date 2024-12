Ballando con le stelle, Fabio Fognini in pista per la semifinale

Ballando con le stelle, programma cult della Rai, tornerà in onda con la penultima puntata, la numero undici, la prossima settimana (14 dicembre) con un nuovo ballerino per una notte. Al momento lo show sta vivendo un periodo di pausa perché sabato c’è in agenda su Rai 1 la diretta della Prima della Scala che vedrà in scena “La forza del destino”, con la telecronaca curata da Bruno Vespa e proprio da Milly Carlucci.