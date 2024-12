Ecco qual è il miglior film di sempre per 3 milioni di persone

Qual è il miglior film di sempre? Un sondaggio di IMDb, che ha coinvolto 3 milioni di persone, ha eletto come miglior opera cinematografica di sempre Le ali della libertà, il film del 1994 diretto dal regista Frank Darabont con Tim Robbins e Morgan Freeman, ispirato al breve romanzo di Stephen King pubblicato nel 1984, 'Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank'. Il riconoscimento del film ha raggiunto livelli così alti che il sito IMDb lo classifica come il miglior film della storia del cinema con un punteggio di 9,3/10 e quasi 3 milioni di voti. In passato la pellicola è stata inserita al quarto posto nella lista dei 500 migliori film della storia, mentre l'American Film Institute lo ha inserito al 72esimo posto nella lista dei cento migliori film statunitensi di tutti i tempi.