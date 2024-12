Federica Pellegrini e il nuovo maestro: le risposte agli haters sono da applausi

"Un nuovo capitolo sta per iniziare". Con questa frase Federica Pellegrini ha accompagnato una foto sui social che la immortala in compagnia di Pasquale La Rocca , suo nuovo maestro a Ballando con le stelle . La coppia, reduce da un successo nella decima puntata del programma, è partita benissimo dopo gli addii tra la nuotatrice e i professionisti Madonia e Peron . Soprattutto l'addio di Madonia, voluto dalla produzione, è stato al centro di molte polemiche ma Federica ha saputo zittire a modo suo gli haters. La Divina ha voluto confermare la grande sintonia con La Rocca, pubblicando una foto insieme a lui. A qualcuno non è andato giù e ha commentato velenosamente. Ma Pellegrini ha risposto da campionessa qual è. A volte pungendo, altre incassando con eleganza.

Le risposte agli haters di Federica Pellegrini su Ballando con le stelle

Federica ha risposto con ironia alle accuse di un utente che ha scritto: "Vergogna! Scorretta, hanno fatto ritirare Nina Zilli per far ballare lei con Pasquale". A chi invece ne svalutava le capacità sostenendo che "Da una rapa non si cava sangue", Pellegrini ha rimandato la critica con fiducia: "In realtà il detto è proprio al contrario... cavare il sangue dalle rape... Pasquale lo farà tranqui". Contro chi è tornato sulla separazione tra lei ha Madonia, accusandola di essere difficile da gestire, ha invece risposto: "Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Si dice proprio così mi pare".