Paola Ferrari e la storia con Eros Ramazzotti: "Eravamo innamorati, ma..."

Paola Ferrari è tra le ospiti di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta e che andrà in onda il prossimo 27 dicembre 2024, in prima serata su Rai 2. Nelle prime anticipazioni si è parlato della sua storia con Eros Ramazzotti e con il principe Alberto di Monaco .

Paola Ferrari su Eros Ramazzotti e il principe Alberto di Monaco

Durante l'intervista, Paola Ferrari ha parlato della sua storia con Eros Ramazzotti nel 1986, anno in cui vinse il Festival di Sanremo con Adesso Tu: "Eravamo giovani e innamorati, ma i discografici non vedevano di buon occhio il nostro rapporto. Ci siamo lasciati restando amici. Ho sempre seguito Eros musicalmente e gli voglio bene, vorrei vederlo felice in amore". Poi ha confessato la liason, tenuta finora segreta, tra lei e il principe Alberto di Monaco: "Siamo stati insieme e non poco ma abbiamo sempre tenuto nascosta la nostra storia. Ci siamo rivisti e mi ha anche invitato, ma ero già sposata e innamorata di mio marito come sono oggi".