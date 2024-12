Guillermo Mariotto: cosa fa, l'addio ai social e se sarà a Ballando con le stelle

Non lo sa nessuno. E anche chi lo sa si chiude a riccio. La domanda se la fanno tanti, se non tutti: domani sera Guillermo Mariotto sarà in diretta a Ballando con le stelle per la semifinale? Dopo aver lasciato lo studio due settimane fa (sabato scorso il programma non era in onda), l'attesa è enorme: domani lo storico giudice sarà regolarmente al suo posto? Non resta che aspettare le 20.30 (circa) per saperlo.