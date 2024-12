Ballando con le Stelle stasera, "Mariotto ci sarà ma dovrà fare una cosa"

Guillermo Mariotto alla semifinale di Ballando con le Stelle 2024

Anche secondo Fanpage, Guillermo Mariotto questa sera sarà regolarmente in onda ma "la condizione è che non ripeta più colpi di testa come quelli fatti in passato". A quanto pare lo stilista parteciperà alla consueta riunione con gli autori e la produzione prima della diretta. Durante questo incontro, verranno messi a punto i dettagli per la serata finale, assicurando che il giudice possa tornare al suo ruolo ma "per il bene dello show e della famiglia di Ballando con le stelle, non saranno più tollerati atteggiamenti che possano mettere in imbarazzo la Rai o il programma stesso".

Le scuse di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle

Secondo quanto scrive l'Ansa, la puntata di Ballando con le Stelle di questa sera si aprirà molto probabilmente con le scuse di Guillermo Mariotto: "Ballando con le Stelle si aprirà con le scuse di Mariotto dopo l’abbandono dello show durante la scorsa puntata. Il giudice è stato perdonato da Milly Carlucci e dai vertici Rai. Lo stilista di Gattinoni ha già chiesto scusa in privato e ha promesso di rigare dritto".