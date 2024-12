Mammucari torna sul caso Belve: "Fagnani mi deve chiedere scusa"

ROMA - A distanza di giorni continua a far discutere lo scontro tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani in una delle recenti puntate di 'Belve', trasmissione di Rai 2, in cui il 60enne conduttore televisivo ha abbandonato lo studio interrompendo l'intervista in polemica con la 'padrona di casa'.

E sul 'caso' è tornato lo stesso Mammucari in un'intervista a Selvaggia Lucarelli su 'Il Fatto Quotidiano' , nella quale il conduttore sostiene che "Fagnani mi deve chiedere scusa". Secondo Mammucari infatti, il "vaffa..." pronunciato andandosene via e che si sente nella registrazione poi andata in onda non era rivolto alla conduttice : "L’ho detto mentre entravo in camerino, una persona che era con me, mio fratello, mi ha rassicurato dicendo che non era successo nulla di grave e io ho esclamato 'ma vaffa...!'".

Fagnani smentisce la versione di Mammucari

Mammucari ammette di aver "sbagliato su tutto, però su quel 'vaffa...' montato come se fosse stato rivolto a lei, mentre stava ancora parlando col pubblico, Fagnani mi deve chiedere scusa. Ha incattivito ulteriormente le persone facendomi passare per quello che l’ha presa a parolacce. Anche perché non serviva, aveva già fatto una bella figura, quella di una donna forte alle prese con un uomo impaurito, perché tagliare e montare quel vaffanculo in maniera scorretta?". Una versione però smentita dalla Fagnani che, contattata dalla Lucarelli, ha ribadito di non aver in alcun modo alterato quanto andato in onda nella puntata.

Mammucari rompe con la fidanzata dopo il caso Belve

Del caso intanto si continua a discutere sui social e Mammucari rivela di essere stato "travolto da insulti e minacce", prima di confessare il suo "periodo di difficoltà familiari, che non posso e non voglio raccontare" e di aver voluto "proteggere anche la mia fidanzata che fa un altro lavoro e non vuole entrare in queste dinamiche televisive. Che poi ora è pure 'ex', visto che si è giustamente spaventata per tutto quello che è successo e ci siamo lasciati".