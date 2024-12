Belve, Francesca Fagnani: "Non volevo mettere Teo Mammucari all’angolo, lui non era pronto"

Continua a far chiacchierare l'intervista di Teo Mammucari a Belve. Francesca Fagnani ne ha parlato con La Stampa: "Io non volevo assolutamente metterlo all’angolo, ho preparato la sua intervista come tutte. Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta. Piuttosto mi ha stupito l’ondata incredibile di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un comportamento inaccettabile. Si vede che certi modi di fare iniziano a non essere più condivisibili, specie per i più giovani".